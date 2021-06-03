03 Haziran 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan madalya alan sporculara tebrik: Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım

Cumhurbaşkanı , dün kabul ettiği ve dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak başarılarının devamını diledi.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Başkan Erdoğan'dan madalya alan sporculara tebrik: Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliye'de misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım." ifadelerini kullandı.

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