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Son dakika: Galatasaray Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Son dakika haberine göre; 'ın 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Berkan Mahmut Keskin, sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Galatasaray Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

, 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, bünyesinde bulunan 19 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Futbol Akademisi'ne 2016'da katılan Berkan Mahmut, bu sezon 19 yaş Altı Gelişim Ligi'nde 10 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu, ayrıca Futsal A Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

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