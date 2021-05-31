Son dakika: Galatasaray Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Galatasaray Kulübü, 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen sağ bek Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan 19 yaşındaki Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandığı bildirildi.