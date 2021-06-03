03 Haziran 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Teknik Sorumlu ile yola devam etmeme kararını duyuran Fenerbahçe, yabancı hoca arayışında. Sarı Lacivertli yönetim şimdiye kadar 4 isimle resmi temasa geçti. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu kim olacak? İşte adaylar...

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Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

Başkan Ali Koç'un ile devam etmeme kararını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de tüm gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

ve ekolüne yönelen Sarı-Lacivertliler şu ana kadar 4 hocayla resmi temas sağladı. İşte yaşanan sıcak gelişmeler.

FONSECA YÖNETİMDEN SÜRE İSTEDİ


Yönetim, Başkan Ali Koç'un onay verdiği ve ile daha önce görüşmüştü. Fonseca düşünmek için 10 gün süre isterken, 'ün teklife soğuk yaklaştığı belirlendi.

LÖW ZOR AMA TEMASLAR SÜRECEK


Fener ise Löw için şartları zorlayacak. Sürekli yönetimle çalışan Rogon menajerlik şirketi ise Sergio Conceicao ve isimlerini masaya getirdi. İki isimle de görüşmeler başladı.

İSPANYA'DAN SCHUSTER İDDASI
Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia da 'dan geldi. gazetesi 'in 'e teklif yaptığı ve Alman hocanın düşünmek için zaman istediğini yazdı.

Ali Koç'tan yeni teknik direktör açıklaması ALİ KOÇ'TAN YENİ TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI

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