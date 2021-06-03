Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...
Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararını duyuran Fenerbahçe, yabancı hoca arayışında. Sarı Lacivertli yönetim şimdiye kadar 4 isimle resmi temasa geçti. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu kim olacak? İşte adaylar...
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de tüm gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
FONSECA YÖNETİMDEN SÜRE İSTEDİ
Yönetim, Başkan Ali Koç'un onay verdiği Paulo Fonseca ve Joachim Löw ile daha önce görüşmüştü. Fonseca düşünmek için 10 gün süre isterken, Löw'ün teklife soğuk yaklaştığı belirlendi.
LÖW ZOR AMA TEMASLAR SÜRECEK
Fener ise Löw için şartları zorlayacak. Sürekli yönetimle çalışan Rogon menajerlik şirketi ise Sergio Conceicao ve Ralf Rangnick isimlerini masaya getirdi. İki isimle de görüşmeler başladı.
İSPANYA'DAN SCHUSTER İDDASI
Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia da İspanya'dan geldi. Marca gazetesi Fener'in Bernd Schuster'e teklif yaptığı ve Alman hocanın düşünmek için zaman istediğini yazdı.
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