Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte adaylar...

İSPANYA'DAN SCHUSTER İDDASI

Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia da İspanya'dan geldi. Marca gazetesi Fener'in Bernd Schuster'e teklif yaptığı ve Alman hocanın düşünmek için zaman istediğini yazdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN