Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi!
Beşiktaş golcüsü Aboubakar’ı elinde tutabilmek için yüksek bir artışa gidecek. 30 maç oynarsa, 1.5 milyon euroluk garanti parası 2 milyon 250 bin euroya çıkacak. Maç başı, 10 binden 25 bin euroya çıkarılırken, ayrıca toplamda 500 bin euro bonus verilecek.
Transfer dönemine ilk olarak Sergen Yalçın ile anlaşarak girmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açacak, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği görüşme öncesinde, yönetimin garanti parayı geçen sezonki garanti parayla aynı tutacağı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi, buna karşın golcünün oynayacağı maçın sayısına dayalı bir sistem getirip, parasının artması sağlanacak.