Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan flaş Aboubakar hamlesi!

Transfer dönemine ilk olarak Sergen Yalçın ile anlaşarak girmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, golcüsü Aboubakar için de kesenin ağzını açacak, iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza koymak için uğraşacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği görüşme öncesinde, yönetimin garanti parayı geçen sezonki garanti parayla aynı tutacağı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi, buna karşın golcünün oynayacağı maçın sayısına dayalı bir sistem getirip, parasının artması sağlanacak.