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Son dakika | Galatasaray'da başkan adaylarının kozu Boupendza!

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da başkan adaylarının gündeminde forvet transferi var. forması altında ligde fırtına gibi esen Gabonlu golcü Aaron Boupendza, sarı kırmızılı başkan adaylarının seçim sözü oldu.

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Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika | Galatasaray'da başkan adaylarının kozu Boupendza!

Galatasaray'da seçim süreci devam ederken, başkan adayları da kampanyalarını yürütmek adına yoğun mesai harcıyor.

Gelecek her başkan Sarı- Kırmızılı ekip için yeni bir yapılanma planlarken, transfer çalışmaları da şimdiden başladı.

Geçen sezon attığı 22 golle krallık tacını takan ve devre arasında Aslan'ın kapısından dönen Aaron Boupendza da başkan adaylarının seçim vaadi olacak gibi gözüküyor.

OLUMLU İMAJ İÇİN...
Diagne ve Falcao'nun ayrılmasıyla Cim Bom'un bütçesinde büyük bir yer açılacak. Tüm başkan adayları bukaynağı kullanmayı planlarken, sezon ortasında gerçekleşmeyen transferi, yeni sezon öncesinde bitirerek camiaya olumlu bir imaj vermeyi amaçlıyor.

Hatırlanacağı üzere İskoçya devi ve Rus ekibi 'ın da listesinde yer alan Gabonlu golcü için Hatay devre arasında 8 milyon euro istemişti.

ATALANTA DA DEVREDE
İtalyan ekiplerinden Atalanta'nın da 23 yaşındaki futbolcuya ilgisi var. Özellikle Gabon basınında çıkan haberlere göre, Mavi-Siyahlılar yıldız oyuncu için Hatay'la temaslara başladı. Haberde, şu an Çizme ekibinin, Celtic ve Krasnodar'a göre transfer yarışında önde olduğu kaydedildi.

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