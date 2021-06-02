02 Haziran 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gözü yüksekte! Premier Lig'in gözde golcüsü Benteke için sıkı pazarlık

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi için iyi bir golcü alması gerektiğinin bilince olan transfer çalışmalarında ön bölgeye büyük önem veriyor. kulübü ile sözleşmesi sona eren , Sarı- Lacivertliler’in listesinde ilk sıralarla yer alıyor. Belçikalı yıldız için pazarlıklar devam ediyor. İşte Benteke transferine ilişkin tüm ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 02.06.2021
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Fenerbahçe'nin gözü yüksekte! Premier Lig'in gözde golcüsü Benteke için sıkı pazarlık

Yeni sezon planlamasında forvet transferine büyük önem veren 'de çalışmalar sürüyor.

kulübü ile sözleşmesi sona eren , Sarı- Lacivertliler'in listesinde ilk sıralarla yer alıyor. Belçikalı yıldız için pazarlıklar devam ediyor.

TÜRK MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe yönetimi kısa süre önce Benteke'nin Türk menajeri 'le görüşme yaptı.

Geçen sezon Premier Lig'de 10 gol atan yıldız futbolcu yıllık 6 milyon Euro maaş talep etti.

FENER RAKAMI ÇOK FAZLA BULDU
Rakamı çok fazla bulan Sarı-Lacivertliler'in 3 milyon Euro ücret teklif ettiği, rakamın bonuslarla 3.5 milyon Euro'yu bulduğu belirlendi. Taraflar şu anda anlaşma noktasına gelemedi.

YÖNETİM TRANSFERDE ISRARCI
Bonservisi elinde olduğu için Christian Benteke'nin transferinde çok ısrarcı olan Fenerbahçe önümüzdeki günlerde yeni bir yapacak. Yönetim, Belçikalı yıldızı ikna etmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Forvet arayan Beşiktaş da Benteke'nin transferi için devrede. Ancak Siyah-Beyazlılar şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.

EURO 2020'DE BOY GÖSTERECEK
Belçika'nın Euro 2020 kadrosunda yer alan Benteke'nin maaş talebi, turnuvada iyi bir performans gösterirse daha da artabilir.

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