Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: "Rüyası cehenneme gönderildi"

ERGİN ATAMAN TARİH YAZDI

Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu. Ataman ayrıca, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.