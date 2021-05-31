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Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: "Rüyası cehenneme gönderildi"
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Tarihi galibiyet Avrupa medyasının manşetlerini süsledi. İspanyol basını Barcelona'nın performansını yerden yere vurdu.
Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:10
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