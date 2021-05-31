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Haberler Galeri Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: "Rüyası cehenneme gönderildi"

Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: "Rüyası cehenneme gönderildi"

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Tarihi galibiyet Avrupa medyasının manşetlerini süsledi. İspanyol basını Barcelona'nın performansını yerden yere vurdu.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:10
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Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: Rüyası cehenneme gönderildi
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: Rüyası cehenneme gönderildi
1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak tarihi bir zafer kazanan Anadolu Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes ayrıca, Fenerbahçe Beko'nun ardından Avrupa Ligi'ni kazanan ikinci Türk takımı olmayı başardı.
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Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: Rüyası cehenneme gönderildi

ERGİN ATAMAN TARİH YAZDI
Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu. Ataman ayrıca, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.

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Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: Rüyası cehenneme gönderildi

İSPANYOL BASINI ÖFKELİ: FİYASKO VE LANET...
İspanyol medyası, Anadolu Efes karşısında maçın ilk bölümlerinde 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak parkeden mağlubiyetle ayrılan Barcelona'yı yerden yere vurdu.

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Anadolu Efes'ten tarihi başarı! İspanyol medyası Barcelona'yı yerden yere vurdu: Rüyası cehenneme gönderildi
Barcelona'nın mevcut oyuncu grubunu 'rüya kadro' olarak tanımlayan İspanyol basını, yapılan milyonlarca avroluk yatırım ve kurulan 'rüya kadroya rağmen' kupanın kazanılamamasını 'fiyasko' olarak nitelendirdi.