Cengiz Ünder için flaş iddia! Dünya devi peşinde

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de geçiren ve bonservisinin bulunduğu Roma'ya dönmeye hazırlanan Cengiz Ünder ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre, İtalyan devi Milan milli yıldızımızın peşinde. Haberde 23 yaşındaki futbolcunun kırmızı siyahlılar için iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı. Öte yandan Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Cengiz ile Arsenal ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinin de ilgilendiğinden bahsedildi.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 20 milyon euro olan milli futbolcumuz geçtiğimiz sezon Leicester City ile Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 19 maça çıktı ve 2 gol, 3 asiste imza attı.