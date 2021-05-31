Ergin Ataman tarihi zafer sonrası terör destekçisi Almanya'yı eleştirdi: Vize kararı tamamen siyasi

CEVABI SAHADA VERİYORUZ

Ataman, "Yabancı oyuncularımız var ama hepsine misafirperveriz. Tüm dünyaya karşı böyleyiz. Bazı ülkelerde bize sorun çıkarıyorlar. ABD'de iki aşı olan kızlarım bu maça gelemedi, vize verilmedi. Oyuncuların aileleri gelemedi. Olay pandemi dışında. Ancak biz sahada gereken cevabı veriyoruz.

VİZE KARARI SİYASİ

200 ülkede canlı yayınlandı, tüm dünya bir Türk takımının sınırları aştığını gördü. Türkiye'nin Almanya Konsolosluğu'na teessüflerimi iletiyorum. Bu karar pandemiyle alakalı değil siyasi.