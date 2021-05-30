Galatasaray'da Falcao operasyonu! Sözleşmesi can yakıyor

4 MİLYON EURO İDDİASI!

Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, Galatasaray'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

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