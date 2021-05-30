30 Mayıs 2021, Pazar
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Galatasaray'da Falcao operasyonu! Sözleşmesi can yakıyor

, Kolombiyalı yıldızı ile yolları ayırmak için harekete geçti. Aslan, Falcao'yu kulüpten yollayarak maaş yükünden kurtulmak istiyor. Galatasaraylı kurmaylar, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve form tutmakta zorlanan Falcao ile yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı yıldızın menajeri ile de görüşmeler başlamış durumda.

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Galatasaray'da Falcao operasyonu! Sözleşmesi can yakıyor

'da 1 yıl daha sözleşmesi olan kulübe getirdiği mali yük herkesi fazlasıyla rahatsız ediyor.

G.Saraylı kurmaylar, sürekli sakatlıklarla boğuşan ve form tutmakta zorlanan Falcao ile yolları ayırmak istiyor. Kolombiyalı yıldızın menajeri ile de görüşmeler başlamış durumda.

EN AZ ZARAR HEDEFLENİYOR
Ahmet Bulut ile temasa geçen - Kırmızılı yetkililer, Falcao'ya acil kulüp bulunmasını istedi.

Falcao'dan en az zararla kurtulmanın yollarını aranırken başka seçenekler de masada.

SÖZLEŞME FESHİ DE GÜNDEMDE
Kulüp bulunamaması durumunda makul bir bedelle sözleşmenin feshi de gündemde.

Bununla ilgili olarak önceki gün basınından son derece önemli bir iddia ortaya atıldı.

4 MİLYON EURO İDDİASI!
Kolombiya'nın -2 kanalı, Galatasaray'ın Falcao'ya sözleşmenin feshi için 4 milyon Euro teklif ettiğini iddia etti. Falcao için ciddi bir teklif olmadığı da ifade edildi.

Yine yeniden Ahmed Musa YİNE YENİDEN AHMED MUSA
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