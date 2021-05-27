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Galatasaray eski gözdesine talip! Hedef yeniden Ahmed Musa!

'da flaş transfer gelişmesi... Galatasaray yönetimi, veya ’in ayrılık ihtimaline karşın çok tanıdık bir isme kancayı attı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de birçok kez gündemine gelen 'nın menajeriyle görüşerek resmi teklif yaptı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Galatasaray eski gözdesine talip! Hedef yeniden Ahmed Musa!
Seçim gündemi nedeniyle transferde ağır kalmak istemeyen 'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski gözdesi 'yı bir kez daha gündemine aldı.




Son olarak ülkesinin takımlarından 'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı forvet haziranın sonunda serbest kalacak.



Yönetimin 28 yaşındaki Ahmed Musa'nın menajeriyle önceki gün temasa geçip teklif yaptığı ortaya çıktı.



BU KEZ TRANSFERİ DAHA KOLAY OLACAK
Daha önce de birçok kez Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli yıldızın transferi mali koşullar nedeniyle gerçekleşmemişi. Fakat Ahmed Musa'nın bu kez bonservisinin elinde olması işleri kolaylaştıracak. Sarı-Kırmızılılar'ın sol kanat ve forvette oynayan Nijeryalı yıldızı B planı olarak düşündüğü ifade ediliyor.




ONYEKURU BİLMECESİ DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre veya 'in takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle Ahmed Musa'yla masaya oturuldu. Galatasaray yönetiminin Onyekuru'nun 4.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı, 'i de satmayı planladığı iddia ediliyor. Yaşanacak gelişmeler çok büyük bir merakla bekleniyor.

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