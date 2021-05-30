30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Anadolu Efes şampiyonluk için sahada! Gurur vesilemiz THY Euroleague finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek

Anadolu Efes şampiyonluk için sahada! Gurur vesilemiz THY Euroleague finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek

Bu sezon ligde gösterdiği muhteşem performansı Euroleague'e de taşıyan , final maçında Avrupa'nın en büyüğü olabilmek için ile karşı karşıya geliyor. ve öğrencilerinde mutlak hedef şampiyonluk. İşte Anadolu - Barcelona finaliyle ilgili tüm gelişmeler...

SPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2021
ABONE OL
Anadolu Efes şampiyonluk için sahada! Gurur vesilemiz THY Euroleague finalinde Barcelona ile karşı karşıya gelecek

Anadolu , THY 'nde 2020- 2021 sezonunun en büyüğü olabilmek için sahaya çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk müsabakasında bugün ekibi ile kozlarını paylaşacak.

EFES İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR
Dörtlü Final'de 'yı 89-86 yenen , 'ı 84-82 mağlup eden Barcelona ile tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götürmek için mücadele verecek.

2 KEZ BAŞARMIŞTI
Barcelona ise tarihinde bu kupayı 2 kez müzesine götürdü. Lanxess Arena'da oynanacak final karşılaşması, TSİ 21.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından yayınlanacak.

SON MAÇI EFES KAZANDI
Efes ile Barcelona daha önce 23 kez karşı karşıya geldiler. 23 maçın 12'sini Barcelona, 11'ini ise Efes kazandı. Son maçta ise Efes, Barça'yı deplasmanda yenmişti.

ATAMAN: BİZE KUPAYI LARKIN GETİRECEK
THY Avrupa Ligi finalinde şampiyonluk maçında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'yla karşılaşacak Anadolu Efes'in coach'u , 'e olan güvenini dile getirdi. Coach Ergin Ataman, "Larkin bize Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandıran oyuncu olacak. Tıpkı son iki sezondur bize her şeyini verdiği gibi" ifadesini kullandı. Shane Larkin ise, "Tabii ki şampiyonluk tek oyuncuyla kazanılmıyor. Ama finalde her şeyimi vereceğim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA