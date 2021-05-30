Fenerbahçe'den çifte bomba: Borini ve Biglia Kanarya oluyor
Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı Lacivertliler Fatih Karagümrük'te forma giyen İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini ve Arjantinli oyuncusu Lucas Biglia ile her konuda anlaşmaya vardı.İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerinin tüm detayları...
Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi bu sezona da bomba transferlerle giriş yapıyor.
Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia ve İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini'nin transferi için oyuncular ve kulübüyle anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük yönetimi ile de takas ve bir miktar para içeren bir paket teklif karşılığında el sıkıştı. İmzaların hafta içinde atılması bekleniyor.
Emre Belözoğlu'nun yönetime verdiği raporda bu iki ismin alınması istenmişti.
35 yaşındaki Lucas Biglia, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 35 maçta görev yaptı ve 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki Fabio Borini ise devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 20 maçta forma giydi ve 9 gol - 2 asist'lik performans ortaya koydu.
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