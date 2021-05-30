30 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den çifte bomba: Borini ve Biglia Kanarya oluyor

Fenerbahçe'den çifte bomba: Borini ve Biglia Kanarya oluyor

Yeni sezona bomba gibi girmek isteyen transferde gaza bastı. Sarı Lacivertliler 'te forma giyen İtalyan forvet oyuncusu ve Arjantinli oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı.İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmelerinin tüm detayları...

SPOR
Giriş Tarihi: 30.05.2021
ABONE OL
Fenerbahçe'den çifte bomba: Borini ve Biglia Kanarya oluyor

geçen sezon olduğu gibi bu sezona da bomba transferlerle giriş yapıyor.

Fenerbahçe, ekiplerinden 'te forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu ve İtalyan forvet oyuncusu 'nin transferi için oyuncular ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Fatih yönetimi ile de takas ve bir miktar para içeren bir paket teklif karşılığında el sıkıştı. İmzaların hafta içinde atılması bekleniyor.

'nun yönetime verdiği raporda bu iki ismin alınması istenmişti.

35 yaşındaki Lucas Biglia, geçtiğimiz sezon Karagümrük formasıyla 35 maçta görev yaptı ve 3 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki Fabio Borini ise devre arasında katıldığı Fatih Karagümrük'te 20 maçta forma giydi ve 9 gol - 2 asist'lik performans ortaya koydu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA