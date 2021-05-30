Fenerbahçe'den çifte bomba: Borini ve Biglia Kanarya oluyor

Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi bu sezona da bomba transferlerle giriş yapıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia ve İtalyan forvet oyuncusu Fabio Borini'nin transferi için oyuncular ve kulübüyle anlaşma sağladı.