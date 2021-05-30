30 Mayıs 2021, Pazar
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Beşiktaş'ta Ghezzal bilmecesi! Leicester fiyat yükseltti

Şampiyon kadronun parlayan ismi 'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş, transferde türlü pürüzlerle karşı karşıya kalıyor. Ghezzal'ın bonservisi için City ile kıran kırana pazarlığa girişen Beşiktaş'ın karşısına bu defa çıktı. Fransızlar Ghezzal'a talip olunca fiyat artırdı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021
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Beşiktaş'ta Ghezzal bilmecesi! Leicester fiyat yükseltti

Beşiktaş, ve şampiyonluğunda büyük emeği olan 'ın bonservisini alabilmek için City ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor…

Siyah-Beyazlılar Ghezzal'ın bonservisini almak için 'ye daha önce 5 milyon Euro teklif etmişti... kulübü ise bu teklife 'Oyuncumuzu 7 milyon Euro'dan aşağıya vermeyiz" cevabını vermişti…

Ancak sonrasında da Ghezzal'a talip oldu. Monaco'nun yıldız oyuncuya talip olmasıyla Leicester City bonservis ücretini fiyatını 9 milyon Euro'ya çıkardı… Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti…

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