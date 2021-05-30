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İspanyollar duyurdu! Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo Süper Lig'e geliyor!

İspanyol basını 'in yıldız sol beki 'nun transfer döneminde Türkiye'ye gideceğine yazdı. Eflatun Beyazlılar, sözleşmesi 2022'de sona erecek Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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İspanyollar duyurdu! Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo Süper Lig'e geliyor!

'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek 'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre , Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.

14 YILINI GEÇİRDİ

Real Madrid'le 14 yıl boyunca başarıdan başarıya koşan Marcelo, 'un yerine Fluminense'den transfer edilmiş ve efsane Brezilyalı yıldızın yerini fazlasıyla doldurmuştu. Adını Real Madrid'in efsane isimleri arasında yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupas'nı müzesine götürdü. Marcelo ayrıca 4 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.

MARCELO'NUN PERFORMANSI

Haziran 2022'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız sol bek, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 4 asist yapabildi.

AYRILIĞI KESİNLEŞTİ

Kadrosunda Ferland Mendy gibi bir yıldızı barındıran Real Madrid, dün 'ten ayrılan 'yı da renklerine bağladığını duyurmuştu. Alaba ve Mendy'nin arkasında 3. alternatif olarak kalan Marcelo'nun ayrılığı artık an meselesi.

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