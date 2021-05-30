İspanyollar duyurdu! Real Madrid'in yıldız ismi Marcelo Süper Lig'e geliyor!
İspanyol basını Real Madrid'in yıldız sol beki Marcelo'nun transfer döneminde Türkiye'ye gideceğine yazdı. Eflatun Beyazlılar, sözleşmesi 2022'de sona erecek Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.
14 YILINI GEÇİRDİ
Real Madrid'le 14 yıl boyunca başarıdan başarıya koşan Marcelo, Roberto Carlos'un yerine Fluminense'den transfer edilmiş ve efsane Brezilyalı yıldızın yerini fazlasıyla doldurmuştu. Adını Real Madrid'in efsane isimleri arasında yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Kral Kupası ve 4 kez de İspanya Süper Kupas'nı müzesine götürdü. Marcelo ayrıca 4 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.
MARCELO'NUN PERFORMANSI
Haziran 2022'ye kadar Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız sol bek, geçen sezon Real Madrid formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 4 asist yapabildi.
AYRILIĞI KESİNLEŞTİ
Kadrosunda Ferland Mendy gibi bir yıldızı barındıran Real Madrid, dün Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba'yı da renklerine bağladığını duyurmuştu. Alaba ve Mendy'nin arkasında 3. alternatif olarak kalan Marcelo'nun ayrılığı artık an meselesi.
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