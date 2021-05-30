Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir?
Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Euroleague final maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak. Shane Larkin liderliğinde kupaya uzanmak isteyen Anadolu Efes'in karşılaşmasını izlemek isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı. Ergin Ataman'ın öğrencileri yarı finalde CSKA Moskova'yı kupanın dışına itmişti. İşte, Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir?
Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Euroleague final karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes ile Barcelona karşılaşacak. Daha önce Fenerbahçe'nin kazandığı kupada Anadolu Efes'te mutlu sona ulaşmak istiyor. Ergin Ataman'ın liderliğinde Shane Larkin'in etkili oyunuyla Barcelona karşısında galibiyet aranacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte, Anadolu Efes Barcelona maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Bein Sports Haber şifresiz nasıl izlenir?
Lanxess Arena'da oynanacak mücadelede sezonun en kritik maçına çıkacak olan Anadolu Efes'in maçı TV ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek. Avrupa'nın zirvesinde yer almak için hazırlıklarını tamamlayan ekibimizde moraller oldukça yüksek.
BARCELONA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Final Four finalde karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesi 30 Mayıs 2021 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 21:30'da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports 3 ve Bein Sports Haber ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2020-2021 sezonu finalinde Anadolu Efes ile İspanyol ekip Barcelona karşı karşıya gelecek. Almanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda, üçüncülük maçında ise İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımıyla Rusya temsilcisi CSKA Moskova karşılaşacak.
HEDEF 25 YIL SONRA İKİNCİ AVRUPA KUPASI
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 25 yıl sonra ikinci şampiyonluğunu yaşamayı hedefliyor.
Lacivert-beyazlı takım, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etmişti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki Anadolu Efes, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı lacivert-beyazlılar, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmak için mücadele edecek.
Anadolu Efes, kupayı kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı olacak.
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