UEFA deplasman golü kuralını kaldırıyor! 5 oyuncu değişikliği kuralı için yeni karar
Son dakika haberine göre; Avrupa futbolu köklü bir değişime hazırlanıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, deplasmanda atılan gollerin çift sayılması kuralını kaldırmayı düşünüyor. Öte yandan Video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.
UEFA, birçok kişi tarafından eleştirilen 'deplasman golü' uygulamasını kaldırmayı konuşuyor.
The Times'ın haberine göre, UEFA İcra Komitesi, deplasman golü kuralını ortadan kaldırmak için üye federasyonlar arasında yeterli desteği toplayabilirse UEFA bunu kural kitabından çıkarma sürecini başlatacak.
İlk kez 56 yıl önce Avrupa müsabakalarında uygulanan kural, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki iki ayaklı eşleşmelerde yürürlükte.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KURALI İÇİN YENİ KARAR
Video konferans yönetimiyle toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.
Covid-19'un futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020'te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022'e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.
Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.
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