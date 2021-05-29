29 Mayıs 2021, Cumartesi
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UEFA deplasman golü kuralını kaldırıyor! 5 oyuncu değişikliği kuralı için yeni karar

Son dakika haberine göre; futbolu köklü bir değişime hazırlanıyor. Başkanı , deplasmanda atılan gollerin çift sayılması kuralını kaldırmayı düşünüyor. Öte yandan Video konferans yönetimiyle toplanan , 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021
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UEFA deplasman golü kuralını kaldırıyor! 5 oyuncu değişikliği kuralı için yeni karar

, birçok kişi tarafından eleştirilen 'deplasman golü' uygulamasını kaldırmayı konuşuyor.



'ın haberine göre, , deplasman golü kuralını ortadan kaldırmak için üye federasyonlar arasında yeterli desteği toplayabilirse UEFA bunu kural kitabından çıkarma sürecini başlatacak.



İlk kez 56 yıl önce müsabakalarında uygulanan kural, ve 'ndeki iki ayaklı eşleşmelerde yürürlükte.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ KURALI İÇİN YENİ KARAR

Video konferans yönetimiyle toplanan , 5 oyuncu değişikliği kuralının süresini uzatmaya karar verdi.



'un futbol dünyasındaki etkilerinin devam etmesi üzerine Mayıs 2020'te yürürlüğe giren kural, 31 Aralık 2022'e tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.



Bu kural ile birlikte yoğun dönemlerde oynanacak olan maçlarda oyuncuların daha rahat hareket edebilmesi amaçlanıyor.

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