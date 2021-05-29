Pep Guardiola rekor peşinde! İşte hedefi

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea karşısında kariyerinin üçüncü şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Barcelona ile 2009 ve 2011 yıllarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Guardiola, Manchester City'i ile bu başarıya ulaşırsa bu alanda ilk sırada bulunan Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ı yakalamış olacak.

PAİSLEY, ANCELOTTİ, ZİDANE

Kupa 1 tarihinde Ancelotti ve Zidane dışında Bob Paisley, Liverpool takımında üç kez şampiyon olmuştu. Paisley o dönem Şampiyon Kulüpler Kupası adı altında oynanan kupayı 1977, 1978 ve 1981'de kazanmıştı.

Bob Paisley 3 kez (1977, 1978, 1981 - Liverpool)*

Carlo Ancelotti 3 kez (2003 - Milan, 2007, 2014 - Real Madrid)

Zinedine Zidane 3 kez (2016, 2017, 2018 - Real Madrid)

Şampiyon Kulüpler Kupası