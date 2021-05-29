Manchester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Portekiz'in Porto kentinde oynanacak final maçı için hazırlıklar tamamlandı. Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları...

MANCHESTER CITY - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi finali Manchester City - Chelsea maçı Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek kaşılaşma beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canı yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.