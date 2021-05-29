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Bay Tahmin programının sevilen spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; Ünlü spiker ve televizyon programcısı hayatını kaybetti. programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.

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Giriş Tarihi: 29.05.2021
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Bay Tahmin programının sevilen spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti

Ünlü spiker ve televizyon programcısı hayatını kaybetti. programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.

Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, ile birlikte 'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.

ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN

Televizyoncu da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.

KADER ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.

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