Bay Tahmin programının sevilen spor spikeri Fikret Engin hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin hayatını kaybetti. Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınan Engin, 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü spiker ve televizyon programcısı Fikret Engin bir süredir gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Engin'in 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı ve gece saatlerinde hayatını kaybettiği bilgisi edinildi.
Haberin yayılmasının ardından spor basını emekçileri ve sevenleri taziye dileklerinde bulundu. Fikret Engin, Murat Özarı ile birlikte TV8'deki Bay Tahmin programıyla hafızalara kazınmıştı.
ACUN ILICALI: MEKANIN CENNET OLSUN
Televizyoncu Acun Ilıcalı da Fikret Engin'in ölüm haberi sonrası 'Mekanın cennet olsun' notuyla bir paylaşım yaptı.
KADER ARKADAŞI MURAT ÖZARI SON DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI
Engin'in yıllarca birlikte program yaptığı kader arkadaşı Murat Özarı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Canim kardeşim, kader arkadaşım yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor...Dualarınızı eksik etmeyin...Allah yardımcın olsun fikretim..." ifadelerini paylaşmıştı.
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