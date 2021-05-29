Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz kaza! 2 futbolcu yaralandı...

Sakaryaspor'u mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında talihsiz bir kaza yaşandı. Kutlamalar sırasında üstü açık otobüsle seyir halinde olan futbolculardan 2'si köprüye çarparak yaralandı.

A Spor canlı yayından son gelişmeleri aktaran Hakan Süer, futbolculardan Bahri Can Avcı'nın otobüsten düştüğünü ve Benhur'un da ağır şekilde yaralandığını söylendi. İki oyuncunun da hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Hakan Süer'in paylaştığı bilgiler şöyle:

"Biz de otobüsteydik. Yaklaşık 40-50 kişi vardı. Hep birlikte eğilin diye bağırdık ama çok yüksek ses olduğu için ne yazık ki otobüs şoförü duymadı. Çok fazla kalabalık vardı. Ambulansın orada olması ise büyük şans."