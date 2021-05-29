2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile tamamlanan sezonun ardından transfer hamleleri merak ediliyor. Diğer yandan taraftarlar yeni sezonun oynanacağı tarihi merak ediliyor. İşte, 2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak?

2021-2022 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

2021-22 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 63. sezonudur. Maçlar 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.