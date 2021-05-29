2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak?
2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Oynanan karşılaşmalar sonrasında Süper Lig'de mücadele edecek takımlar belli oldu. Taraftarlar transfer sezonunun başlayacağı tarihi merak ediyor. Yeni yılda 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'de yeni sezon merak konusu oldu. İşte, 2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak?
2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile tamamlanan sezonun ardından transfer hamleleri merak ediliyor. Diğer yandan taraftarlar yeni sezonun oynanacağı tarihi merak ediliyor. İşte, 2021-2022 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Süper Lig hangi tarihte başlayacak?
2021-2022 FUTBOL SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?
2021-22 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 63. sezonudur. Maçlar 13 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 23 Mayıs 2022 tarihinde sona erecektir.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
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