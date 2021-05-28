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Başkan Erdoğan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti

, 'ın başkenti 'de düzenlenen 'nda altın madalya kazandı. Başkan , dünya şampiyonu Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 28.05.2021 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021
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Başkan Erdoğan dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'yı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Ayşe Begüm Onbaşı ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu kutladı.

Aerobik cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu AYŞE BEGÜM ONBAŞI DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
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