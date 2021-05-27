Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor? 2 isimden veda paylaşımı

Galatasaray seçime gidiyor, kazan kaynıyor. Şu ana kadar resmi olmayan rakamlara göre 5 başkan adayı 12 Haziran'da yapılan seçim için yarışacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 19 Haziran tarihinde yeniden toplanılaca ve 38. Galatasaray başkanı belirlenecek.