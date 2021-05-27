Türkiye 2-1 Azerbaycan (MAÇ SONUCU GOLLERİ VE ÖZET İZLE)
EURO 2020 öncesi Türkiye, Azerbaycan ile karşılaştı. Şenol Güneş'in öğrencileri 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı kazanmasını bildi. Maçın gollerini haberimizde bulabilirsiniz. Öte yandan Türkiye bir sonrası hazırlık maçında ise Gine ile karşılaşacak. Peki Türkiye-Gine maçı ne zaman?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etti.
Milli Takım'dan güzel prova. Antalya'da EURO 2020 öncesi Azerbaycan'la hazırlık maçı yapan Milliler, kardeş ülkeyi 2-1 mağlup etti. Şenol Güneş, bu mücadelede ilk kez Milli Takım'a seçilen oyunculara şans verdi. Ancak peş peşe yaşanan sakatlıklar galibiyet sevincimize gölge düşürdü.
2021'DE SERİ SÜRÜYOR
Milliler, bu yıl 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
Azerbaycan karşısında da kaybetmeyerek, 2021'deki serimizi sürdürdük.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov'a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay'ı geçerek filelerle buluştu. 0-1
34. dakikada Orkun'un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-1
44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev'den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.
80. dakikada ceza yayı önünden Enes Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti.
90. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı.
Maçta başka gol olmayınca A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Genc Nuza xx, Fatlum Berisha xx, Bujar Selimaj xx
Türkiye: Altay Bayındır xx (Gökhan Akkan dk. 73 x), Kaan Ayhan xxx, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Rıdvan Yılmaz xx (Efecan Karaca dk. 46 x), Mert Müldür xx, Taylan Antalyalı xx, Orkun Kökçü xxx (Abdulkadir Ömür dk. 67 x), Halil Akbunar xx (Ozan Tufan dk. 84 ?), Cengiz Ünder xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 46 x), Halil Dervişoğlu xxx (Enes Ünal dk. 67 x)
Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Azerbaycan: Balayev xx, Guseynov xx, Medvedev xx, Krivotsyuk xx, Qarayev xx, Hüseynov xx (Tural Bayramov dk. 72 x) Makhmudov xxx (Mustafayev dk. 79 x), İbrahimli xx (Khachaev dk. 46 x), Caferquliyev xx (Salahli dk. 63 x), Alasgarov xx (Khalilzade dk. 79 x), Sheydaev xx (Ghorbani dk. 63 x)
Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Mammadov, Haghverdi, Tashkin, Sadikhov
Teknik Direktör: Giovanni De Biassi
Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan), Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)
Sarı kartlar: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)
BİR SONRAKİ HAZIRLIK MAÇI 31 MAYIS'TA
Milli takım, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak.
Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
ADAY KADRODA KİMLER VAR?
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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