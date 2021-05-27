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Son dakika: Beşiktaş Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek

spor haberleri | Tahkim Kurulu, 'ın teknik direktör 'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Son dakika: Beşiktaş Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL tazminat ödeyecek

SON DAKİKA | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin TL fesih tazminatı ödemesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210.000 TL'nin mahsup edilmesi neticesinde; 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Davalının diğer itirazlarının reddine,

- Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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