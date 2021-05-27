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Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti! Utku Yuvakuran'la 3 yıl daha

Son dakika transfer haberleri...Beşiktaş, iç transferde ilk anlaşmasını yaptı. Siyah Beyazlılar, kaleci ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
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Beşiktaş'ta ilk transfer gerçekleşti! Utku Yuvakuran'la 3 yıl daha

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sona eren oyuncularla görüşmelere başladı. Siyah Beyazlılar, ilk olarak kontratı tamamlanan Utku Yuvakuran ile masaya oturdu.

23 yaşındaki kaleci ve menajeri Ahmet Bulut ile yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlandı. Utku, Beşiktaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geride bırakan 23 yaşındaki file bekçisi, 5 sezonda 20 maçta forma giydi.

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