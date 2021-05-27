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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı! Belçikalı yıldız için temas sağlandı

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Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Benteke savaşı! Belçikalı yıldız için temas sağlandı
Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve aynı yıldızın peşine düştü. Ezeli rakipler, ekibi ile sözleşmesi sona eren 'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.



İKİ KULÜP DE BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI
Hem hem Beşiktaş'ın Benteke'nin Türk menajeri 'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 ve 1 kulübünün de ilgilendiği belirlendi.



CRYSTAL PALACE'DA KALMASI ÇOK ZOR
Ada basınına göre Benteke, Crystal Palace ile de yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ancak maaş anlaşmazlığı nedeniyle Belçikalı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.



GEÇEN SEZON LİGDE 10 GOLE İMZA ATTI
Daha önce ve formalarını da giyen Christian Benteke geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol attı. Benteke'nin 'nda da 16 golü var.




PREMİER LİG'DE 82 GOLÜ VAR
Önemli bir kariyere sahip olan Benteke, Premier Lig'de 255 maçta 82 gol atıp 22 asist yaptı. Belçikalı yıldız 2016'da 31 milyon Euro'ya C.Palace'ten Liverpool'a transfer olmuştu.

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