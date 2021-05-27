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Yusuf Yazıcı Avrupa'nın en iyileri arasında

'da ile şampiyon olan , 'nde en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. UEFA'da 7 gole imza atan Yusuf Yazıcı Avrupa devlerini peşine taktı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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Yusuf Yazıcı Avrupa'nın en iyileri arasında

1. Futbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan takımında forma giyen milli oyuncu , attığı 7 golle 'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.

Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.

Dört oyuncudan Yusuf Yazıcı ve Pizzi 8'er, Gerard Moreno 12, Borja Mayoral ise 13 maçta 7 gole ulaşma başarısı gösterdi.

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