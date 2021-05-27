Yusuf Yazıcı Avrupa'nın en iyileri arasında
Fransa'da Lille ile şampiyon olan Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan oyuncular arasında yer aldı. UEFA'da 7 gole imza atan Yusuf Yazıcı Avrupa devlerini peşine taktı.
SPOR AA
Fransa 1. Futbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Lille takımında forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, attığı 7 golle UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan dört oyuncudan biri oldu.
Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanan final maçında Villarreal'in Manchester United'a penaltı atışlarında 11-10 üstünlük kurarak kupayı kazanmasıyla sonuçlanan UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralları da belirlendi.
Oynadıkları maçlarda 7'şer gol atan Yusuf Yazıcı (Lille), Gerard Moreno (Villarreal), Pizzi (Benfica) ve Borja Mayoral (Roma) bu sezon turnuvada ağları en çok sarsan isimler oldu.
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