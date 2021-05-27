Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar

Yusuf Yazıcı: Ben Trabzon'dan ayrılırken ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek istediğimi söylemiştim. Planlı bir şey değildi, elime mikrofonu aldım ve söyledim.

Zeki Çelik: Kutlamalarda binlerce Türk bayrağı vardı. Orada yaşayan vatandaşlarımız bize çok destek oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Burak Yılmaz: İki ülke arasındaki sıkıntılı durumu çok iyi biliyorum. Hala da çok iyi denilemez. Bir Türk gibi oynamak, başarılı olmak önemliydi. Çok şükür mahçup olmadık. Devlet büyüklerimiz sürekli bizimleydi. Maçlardan sonra konuştuk. Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu bir ülkede Türk bayrağını dalgalandırmamızın ülkemizi ve oradaki vatandaşlarımızı mutlu ettiğini biliyorduk. Bunu başarmak mutluluk verici.

PSG'NİN ÖNÜNE GEÇİP ŞAMPİYON OLMAYI NASIL ANLATIRSIN? SEZON BAŞINDA DA SÖYLE BİR İDDİAN OLMUŞTU...

Burak Yılmaz: Biz hiçbir şeyi tek başımıza yapmadık. Harika bir takımımız ve hocamız var. Hepsine selam olsun. Bir ara 5-6 puan fark attık PSG'ye. O zaman 'Acaba mı?' dedim. Onların Şampiyonlar Ligi'nde bizim de UEFA Avrupa Ligi'nde maçlarımız vardı. Zeki ile de konuştuk 7 ay kadar önce. 5-6 puan öndeydik ve şampiyon oluruz dedik. Olağanüstü bir başarı. Yıllar sonra daha iyi anlaşılacak. Mbappe ve Neymar olarak bakmamak lazım dünyanın en iyi takımına karşı şampiyon olduk. Mbappe ve Neymar dünyanın en iyi iki oyuncusu bence. Mbappe özellikle. Mutluyuz. İyi iş başardık.