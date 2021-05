Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar

Burak Yılmaz: Ben 7 yaşında Antalyaspor'da başladım şimdi 35 yaşındayım. Allah'a şükürler olsun çok güzel günler yaşadım. Her şeyi yaşladım, kovuldum, gol kralı oldum, en yüksek bedelle transfer oldum. Futbolkun iyi kötü her şeyini biliyorum. Her şeyi çözebileceğimi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimle ilgili daha önce Galatasaray'a dönmek istediğimi söyledim olmadı, Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum dedim olmadı. Lille'de devam eder miyim bilmiyorum. Teklifler var, güzel teklifler var. Şu anda tamamen İtalya maçını ve turnuvayı düşünüyorum. Bugün itibariyle Lille şampiyonluğunu kapatıyoruz. Harika bir şey yaşadık ama hiçbir şey Milli Takım'ın, Milli Takım maçının önüne geçemez. Bundan sonra bize ve hocama Lille ile, Lille şampiyonluğuyla ilgili bir şey sorulmamasını rica ediyorum. Tamamen Milli Takım'a odaklanalım.