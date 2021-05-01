Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! İşte Mustafa Cengiz'in adaylık listesi

"GALATASARAY ZOR ŞARTLARA MECBUR BIRAKILDI"

Bu süreçte ilk kez ve sadece DHA'ya konuşarak ekibinin, hayatlarında birçok kez uluslararası işler yapmış olan bir ekip olduğuna dikkat çeken Burak Elmas, "Bu tür büyük sorunları ancak uzun zaman hazırlanarak çözebilirsiniz. Bunun bilinci içerisindeyiz ve çözüm üretmeyi planlıyoruz. Galatasaray, özellikle genel kurul iradesi dışında imzalanmış olan Bankalar Birliği sözleşmesiyle zor şartlara mecbur bırakılmıştır. Biz bunları da biliyoruz. Tabii ki kolay bir dönem olmayacak ama biz bunları çözecek ve ilave kaynakları üretecek çalışmalarımızı bitirdik" ifadelerini kullandı.