Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman? EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren Türkiye, hazırlık maçı kapsamında Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Azerbaycan, tarihlerinde 8. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında kardeş ülke Azerbaycan'ı konuk edecek. Özel maçta yarın Azerbaycan'ı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 589 müsabakada 224 galibiyet aldı, 224 kez yenildi. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...
TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Azerbaycan arasında oynanacak hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Alanya Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Genc Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Visar Kastrati olacak.
Ay-Yıldızlılar, yarın Azerbaycan ile karşılaştıktan sonra 31 Mayıs'ta Gine, 3 Haziran'da ise Moldova ile birer hazırlık karşılaşması daha oynayacak.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN A MİLLî MAÇLARI
A Milli Takımımız, Azerbaycan ile bugüne kadar üçü özel maçta toplam 7 defa karşılaştı. Azerbaycan'ı 5 defa mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bir defa berabere kaldı, bir defa ise mağlup oldu. Milliler Azerbaycan'a karşı 9 gol kaydederken, kalesinde 2 gol gördü.
TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN 8. RANDEVUDA
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı özel maçta yarın karşılaşacağı Azerbaycan ile 8. kez birbirlerine rakip olacak.
İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.
Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.
İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|11.10.2011
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|12.10.2010
|Bakü
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
|02.06.2009
|Kayseri
|Özel
|2-0
|12.04.2006
|Bakü
|Özel
|1-1
|02.06.2001
|İstanbul
|Dünya Şampiyonası Elemeleri
|3-0
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|09.04.1996
|Bakü
|Özel
|1-0
TÜRKİYE 590. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile yarın yapacağı özel maçla tarihinde 590. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 273'ü özel 589 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 224 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 257'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 785 gol attı, kalesinde 842 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 589 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 589 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
2021 YILINDAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ
A Milli Takım, Azerbaycan karşılaşmasıyla 2021 yılındaki dördüncü maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
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