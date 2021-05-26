Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında kardeş ülke Azerbaycan'ı konuk edecek. Özel maçta yarın Azerbaycan'ı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, 98 yıllık tarihinde yaptığı 589 müsabakada 224 galibiyet aldı, 224 kez yenildi. Peki, Türkiye Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

TÜRKİYE-AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Azerbaycan arasında oynanacak hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Alanya Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu'ndan Genc Nuza yönetecek. Genc Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Visar Kastrati olacak.

Ay-Yıldızlılar, yarın Azerbaycan ile karşılaştıktan sonra 31 Mayıs'ta Gine, 3 Haziran'da ise Moldova ile birer hazırlık karşılaşması daha oynayacak.