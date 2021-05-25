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Fatih Terim açıklaması istifa getirdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Teknik Direktör Fatih Terim'le çalışmak istemediğini açıklamasının ardından tecrübeli teknik adama destek veren yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş, görevinden istifa etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Fatih Terim açıklaması istifa getirdi! Galatasaray'da flaş ayrılık

Son dakika spor haberi... Güneş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine G.Saray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hiçbir birey Galatasaray'dan üstün değildir. Aslolan Galatasaray'dır!" dedi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Maruf Güneş'in yerine Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçildiğini açıkladı.

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