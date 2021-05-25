25 Mayıs 2021, Salı
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UEFA'dan bomba açıklama! Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan kulüpler yargılanacak

Son dakika haberi... UEFA, "" adlı girişiminden ayrılma kararı almayan , Barcelona ve kulüplerini yargılayacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 25.05.2021
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UEFA'dan bomba açıklama! Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan kulüpler yargılanacak
UEFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu girişimle aralarındaki bağlantıyı sonlandırmamaları gerekçesiyle haklarında 12 Mayıs'ta disiplin soruşturması açılan , Barcelona ve 'un suçlu bulunduğu belirtildi.

'nin kurucuları arasında yer alan üç kulüp, UEFA'nın yasal yapısının olası ihlali gerekçesiyle yargılanacak.

'nin , , , , , , 'nın , Inter ve Juventus, 'nın , Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki kulüpler girişimden çekildiklerini açıklamıştı.

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