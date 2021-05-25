Eski bakan Galatasaray'a başkan adayı oldu! Flaş Fatih Terim sözleri: Karşıyım...

GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI

Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi'den sonra Galatasaray'da başkanlığa bir talip daha çıktı.

Daha önce Anavatan Partisi'nden 3 dönem İstanbul Milletvekilliğinin yanı sıra Devlet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı olarak görevlerini de üstlenen İbrahim Özdemir, salı günü düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını duyuracak.