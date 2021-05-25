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Eski bakan Galatasaray'a başkan adayı oldu! Flaş Fatih Terim sözleri: Karşıyım...

Haziran ayı içerisinde yeni başkanını seçmeye hazırlanan 'da son dakika gelişmesi yaşandı. , , ve 'den sonra Galatasaray'da başkanlığa bir talip daha çıktı. Eski bakan sarı kırmızılılara başkan olabilmek için adaylığı duyurdu. ilgili ise "Onu benden daha eski tanıyan yoktur. Seçim malzemesi yapılmasına karşıyım" dedi. İşte çarpıcı açıklamalar...

SPOR
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Eski bakan Galatasaray'a başkan adayı oldu! Flaş Fatih Terim sözleri: Karşıyım...

Son dakika spor haberi... Haziran ayında seçime gidecek olan Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık makamı için 5'inci aday belli oldu.

GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI

Burak Elmas, , ve Işın Çelebi'den sonra 'da başkanlığa bir talip daha çıktı.

Daha önce Anavatan Partisi'nden 3 dönem İstanbul Milletvekilliğinin yanı sıra Devlet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı olarak görevlerini de üstlenen İbrahim Özdemir, salı günü düzenleyeceği basın toplantısıyla adaylığını duyuracak.

40 senedir 'nde genel kurul üyesi olan 71 yaşındaki yüksek mimar , birkaç yıldır bu görev için hazırlık yaptığını dile getirdi.

FATİH TERİM MESAJI

'in seçim malzemesi yapılmasına karşı olduğunu belirten İbrahim Özdemir, "Onu benden daha eski tanıyan yoktur" dedi.

Seçimi kazanması halinde Fatih Terim ile görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Özdemir, hocanın tecrübelerinden faydalanacaklarını ve tavsiyeleri doğrultusunda transfer yapacaklarını ifade etti.

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