Fenerbahçe'den David Luiz bombası! Sırada Brezilyalı yıldız var
Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi... Szalai’nin yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe’de gündem çok sıcak. Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic’le yaklaşık 1 aydır görüşen ve anlaşmaya yaklaşan Sarı-Lacivertliler’den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Maksimovic’in alternatifini belirledi.
Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'le yaklaşık 1 aydır görüşen ve anlaşmaya yaklaşan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Maksimovic'in alternatifini belirledi.
BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Alınan bilgilere göre Maksimovic'in taliplerinin artması sonrası harekete geçen Fenerbahçe, David Luiz'e kancayı attı. 35 yaşındaki futbolcunun Arsenal ile sözleşmesi sona erdi.
KISA SÜRE İÇİNDE YANIT VERECEK
Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temasa geçen Sarı-Lacivertliler teklifini iletti. Çok önemli bir kariyeri olan David Luiz'in teklife kısa süre içinde yanıt vereceği öğrenildi.
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