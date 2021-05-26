Fenerbahçe'den David Luiz bombası! Sırada Brezilyalı yıldız var

Szalai'nin yanına kaliteli bir stoper almak isteyen Fenerbahçe'de gündem çok sıcak. Napoli ile sözleşmesi sona eren Nikola Maksimovic'le yaklaşık 1 aydır görüşen ve anlaşmaya yaklaşan Sarı-Lacivertliler'den flaş bir hamle geldi. Yönetim, Maksimovic'in alternatifini belirledi.