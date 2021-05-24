Son dakika | Galatasaray'da yaprak dökümü! Martin Linnes ile yollar ayrılıyor
Son dakika haberi...Galatasaray'da sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Martin Linnes'in menajerinden oyuncusunun son durumu hakkında açıklama geldi.
31 Mayıs tarihi itibariyle Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes'in geleceği hakkında menaceri Jim Solbakken konuştu. 29 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'da devam etmeyeceğini açıklayan Solbakken, "Galatasaray yönetimi Linnes ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediğini bana iletti. Linnes ile Türkiye'den 2 kulüp ilgileniyor. Norveç'ten de teklifler var" dedi.