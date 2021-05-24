Son dakika | Galatasaray'da yaprak dökümü! Martin Linnes ile yollar ayrılıyor

31 Mayıs tarihi itibariyle Galatasaray'daki sözleşmesi sona erecek olan Martin Linnes'in geleceği hakkında menaceri Jim Solbakken konuştu. 29 yaşındaki futbolcunun, Sarı-Kırmızılılar'da devam etmeyeceğini açıklayan Solbakken, "Galatasaray yönetimi Linnes ile yeni sözleşme yapmayı düşünmediğini bana iletti. Linnes ile Türkiye'den 2 kulüp ilgileniyor. Norveç'ten de teklifler var" dedi.

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