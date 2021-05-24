Burak Yılmaz sözünü tuttu! Lille'e şampiyonluğu getiren konuşma
Fransa Ligue 1'de Lille'in 10 yıl sonra elde ettiği şampiyonluğun mimarlarından olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta soyunma koridorunda yaptığı konuşma büyük zaferin ardından sosyal medyayı salladı.
Fransa Ligue 1'de son hafta maçında deplasmanda Angers'i 2-1 mağlup eden Lille, Türk yıldızların damga vurduğu sezonda Paris Saint Germain'i geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Fransız temsilcisi Lille'i 10 yıl sonra şampiyonluğa ulaştıran oyuncuların başında gelen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta golsüz eşitlikle sona eren Saint-Etienne maçının ardından verdiği sözü tutmuş oldu.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Fransız Canal + Televizyonu, 37. haftada 0-0 tamamlanan Lille - St. Etienne maçı sonrası koridor görüntülerini yayınlamıştı.
Görüntülerde, Burak Yılmaz'ın Saint Etienne beraberliğinin ardından takım arkadaşlarını, "Endişelenmeyin, gelecek hafta biz şampiyon olacağız! Göreceğiz, göreceksiniz. Biz şampiyon olacağız, herkese karşı biz olacağız!" sözleriyle motive ettiği görülmüştü.
Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren Lille, Angers'e konuk oldu. Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Jonathan David topu filelerle buluşturdu ve Lille 1-0 öne geçti.
Burak Yılmaz, 45. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Angers'de mücadelenin 90+2. dakikasında Fulgini gol kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 67. dakikada ve Burak Yılmaz da 82. dakika oyundan çıktı.
10 YIL SONRA GELEN ZAFER
Bu sonuçla ligi 83 puanla lider tamamlayan Lille, 10 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı. Kuzey ekibi, tarihinin ise 4. şampiyonluğunu elde etti.
EN SKORER İSİM BURAK YILMAZ
Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımının en skorer oyuncusu oldu. Yusuf Yazıcı'nın 32 karşılaşmada 7 ve Zeki Çelik'in 29 maçta 3 golü bulunuyor.
64 GOLÜN 38'İ TÜRK OYUNCULARDAN
Bu sezon Lille formasıyla 28 resmi müsabakaya çıkan Burak Yılmaz, attığı 16 gol ve yaptığı 5 asistle tarihi zaferin başrolleri arasında bulunuyo. Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Özellikle Avrupa'da fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı ise ligdeki şampiyonluk yarışına 32 maça sığdırdığı 7 gol ve 4 asistle katkı sağladı.
BURAK YILMAZ REKOR KIRDI
Angers'ı son maçta 2-0 deviren Lille'de ikinci golü atan Burak Yılmaz, Ligue 1 tarihinde bir sezonda en fazla gol kaydeden Türk oyuncu oldu. Ayrıca tecrübeli oyuncu, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu.
SADECE RONALDO'YU GEÇEMEDİ
Burak Yılmaz, Avrupa'da 35 yaş üstü oyuncular arasında sadece Cristiano Ronaldo'yu geçemedi. Ronaldo sezonu 29 golle tamamlarken Burak Yılmaz gol kaydetti. Ibrahimovic ise 15 kez gol sevinci yaşadı.
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