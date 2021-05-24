Burak Yılmaz sözünü tuttu! Lille'e şampiyonluğu getiren konuşma

64 GOLÜN 38'İ TÜRK OYUNCULARDAN

Bu sezon Lille formasıyla 28 resmi müsabakaya çıkan Burak Yılmaz, attığı 16 gol ve yaptığı 5 asistle tarihi zaferin başrolleri arasında bulunuyo. Zeki Çelik ise 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Özellikle Avrupa'da fırtına gibi esen Yusuf Yazıcı ise ligdeki şampiyonluk yarışına 32 maça sığdırdığı 7 gol ve 4 asistle katkı sağladı.