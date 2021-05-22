Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt! Kendisine acil şifalar diliyorum

"GALATASARAY ÜSLUBUNUN DIŞINDA AÇIKLAMALAR..."

"Bu süreç içerisinde bu söylemlerde bulunmak ne kadar doğruydu? Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. "Sen kimsin?" demeye getirdi. Mustafa Cengiz, Galatasaray üslubunun dışında açıklamalar yaptı."

"ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY BU KONUŞMALARDAN RAHATSIZ"

"Başkan adayı olmayacağım demesine rağmen toplantı bittikten sonra, "Ben devam edeceğim." Söylemini ortaya atması da çok ilginç. Ya varsınızdır ya da yoksunuzdur. Gelen yönetimler sizin getireceğiniz teknik direktörü istemezse ne olacak? Bu konuşmalardan hem Yusuf Günay'ın hem de Abdürrahim Albayrak'ın rahatsız olduğunu öğrendim."