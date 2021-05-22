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Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt! Kendisine acil şifalar diliyorum

, Başkanı 'in kendisi hakkında söylediği sözlere karşın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir maktupla yanıt verdi. Terim "Mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır." ifadelerini kullandı. İşte o sözler....

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt! Kendisine acil şifalar diliyorum

, Başkanı 'e sosyal medyadan paylaştığı mektupla yanıt verdi.

İşte Terim'in sosyal medya hesabından paylaştığı o mektup:

Başkanı'nın düzenlediği talihsiz basın toplantısından, milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum.

Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardından, küçük gruplar özelinde, zaman zaman ise kamuoyu önünden açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım.

Ancak; mevcut başkan hakkında şuan için yapabileceğim tek şey, kendisine acil şifalar dilemek olacaktır.

Terim’den Mustafa Cengiz’e yanıt: Kendisine... TERİM'DEN MUSTAFA CENGİZ'E YANIT: KENDİSİNE...

İşte Mustafa Cengiz'in Fatih Terim hakkında söylediği o sözler:

Göreve devam edersem sevgili Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Ben ve yönetim, biz düşmanız ya. Nasıl olacak da Fatih Terim'le yola devam edeceğiz. O anda istifa etmeliydi, ona bu yakışırdı. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam! Seni tebrik ediyorum eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere geçmiş olsun ziyaretine gelmedin.

Galatasaray Başkanı'nın dün gündeme bomba gibi düşen açıklamalarının ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Levent Tüzemen, sarı-kırmızılı camiada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Levent Tüzemen'in açıklamaları...

"Galatasaray camiası içerisinde başkana karşı ciddi bir tepki var. Son yıllardaki örneklerde, hem Faruk Süren, hem Özhan Canaydın, hem de Ünal Aysal, Fatih Terim'le olan ayrılıklarında bu kadar sert olmamıştı. Laf aralarında işin Terim'e geleceği çok belliydi."

"GALATASARAY ÜSLUBUNUN DIŞINDA AÇIKLAMALAR..."

"Bu süreç içerisinde bu söylemlerde bulunmak ne kadar doğruydu? Siz hocayı tanımıyor muydunuz? Tanıyordunuz. Fatih Terim, içerideki ve dışarıdaki derken isim vermedi. Bu kadar sert konuşmanın bir anlamı yok. "Sen kimsin?" demeye getirdi. Mustafa Cengiz, Galatasaray üslubunun dışında açıklamalar yaptı."

"ABDÜRRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY BU KONUŞMALARDAN RAHATSIZ"

"Başkan adayı olmayacağım demesine rağmen toplantı bittikten sonra, "Ben devam edeceğim." Söylemini ortaya atması da çok ilginç. Ya varsınızdır ya da yoksunuzdur. Gelen yönetimler sizin getireceğiniz teknik direktörü istemezse ne olacak? Bu konuşmalardan hem Yusuf Günay'ın hem de Abdürrahim Albayrak'ın rahatsız olduğunu öğrendim."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Fatih Terim ile devam edecek mi? GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ FATİH TERİM İLE DEVAM EDECEK Mİ?

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