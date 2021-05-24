Galatasaray'a önerildi! Gedson olmazsa Florentino
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Galatasaray, Gedson Fernandes’i gelecek sezon da kiralamak istiyor… Onun için de Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor. Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Galatasaray, Gedson Fernandes'i gelecek sezon da kiralamak istiyor…
Onun için de Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor.
Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Terim'in eski öğrencisi, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. Florentino Luis… İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Florentino, bu sezon Monaco'da kiralık olarak forma giydi... Henüz 21 yaşındaki Portekizli yıldızın Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor... 6 ve 8 numaralarda forma giyebilen Florentino Luis, Monaco formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.
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