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Galatasaray'a önerildi! Gedson olmazsa Florentino

'da flaş transfer gelişmesi... Galatasaray, Gedson Fernandes’i gelecek sezon da kiralamak istiyor… Onun için de Teknik Direktör , Direktörü ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor. Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Galatasaray'a önerildi! Gedson olmazsa Florentino

, Gedson Fernandes'i gelecek sezon da kiralamak istiyor…

Onun için de Teknik Direktör , Direktörü ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor.

Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Terim'in eski öğrencisi, Sportif Direktörü Rui Costa'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. … İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO


Florentino, bu sezon 'da kiralık olarak forma giydi... Henüz 21 yaşındaki Portekizli yıldızın Benfica ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor... 6 ve 8 numaralarda forma giyebilen Florentino Luis, Monaco formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Monaco onun için 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.

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