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Fenerbahçe Maksimovic için gün sayıyor!

'de flaş transfer gelişmesi... Fenerbahçe’nin ’nin yanına monte etmek istediği Maksimovic için müjdeli haber ’dan geldi. Sırp basını, “Fenerbahçe hem czaip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif etti. Prensipte anlaşma sağlandı” diye yazdı.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Fenerbahçe Maksimovic için gün sayıyor!

Fenerbahçe, transfer sezonunu büyük bir ihtimalle stoper takviyesi ile açacak. Sarı-Lacivertli kurmayların bir süredir peşinde olduğu ve ile olan sözleşmesi de sona eren Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştığı ifade ediliyor.

Müjdeli haber ise basınından geldi. Sırp basını, "F.Bahçe hem cazip hem de uzun süreli bir sözleşme teklif etti. Prensipte anlaşma sağlandı" ifadesini kullandı.

4 YIL İÇİN 10 MİLYON EURO
Bonservisi elinde olan Maksimovic'e Sarı-Lacivertli yönetimin 4 yıl için 10 milyon Euro garanti ücret teklif etti.

Bu rakama imza parasının dahil olduğu da belirtiliyor. 29 yaşındaki Sırp stoperin peşinde birçok kulüp olmasına karşın yönetimini yapmış olduğu teklife hiçbir kulübün yaklaşamadığı ifade ediliyor.

HAVADAN KARADAN GEÇİT YOK!
25 kez forması giyen 29 yaşındaki için Napoli kulübü 2017 yılında 'ya 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

Sırp stoperin şu andaki piyasa değeri ise 12 milyon Euro. 1.93 boyunda olan ve hava toplarında geçit vermeyen Maksimovic, fiziğine kıyasla ağır bir oyuncu da değil.

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