Burak attı Lille şampiyon oldu! Fransa 'Kral'ı konuşuyor
Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain'in hegemonyasını daha mütevazı bir kadroya sahip olan Lille kırdı. Yıllardır şampiyon olan PSG'ye dur diyen Lille'in en gözde oyuncusuysa milli yıldızımız Burak Yılmaz'dı. 38. hafta mücadelesinde Angers deplasmanına konuk olan Lille karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Milli yıldızımız Burak Yılmaz son hafta mücadelesini de boş geçmeyerek takımının 2. golünü kaydeden isimdi.
Angers ağlarına 1 gol bırakan Burak Yılmaz böylece bu sezonu 28 Maç 16 gol 5 asistle tamamladı.
Teknik direktör Christophe Galtier sahaya şu 11'i sürdü: "Maignan, Zeki, Djalo, Botman, Mandava, Andre, Soumare, Sanches, Yusuf, David, Burak." Karşılaşmaya etkili başlayan Lille, 10'uncu dakika David, 45+1'de de Burak'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Lille, 90+2'nci dakikada Fulgini'nin golüne engel olamasa da mücadeleden 2-1'lık galibiyetle ayrılmasını bildi. Bu sonuçla puanı 83'e çıkartan ve takipçisi PSG'nin 1 puan önünde lig kupasını 4'üncü kez müzesine götüren Lille'de karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşadı.
PSG'NİN GALİBİYETİ YETMEDİ
Haftanın diğer maçında ise PSG, deplasmanda Brest ile karşılaştı. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan ve Lille'nin puan kaybını bekleyen PSG, 19'uncu dakikada Neymar'la penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekip, 37'nci dakikada Faivre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. PSG, 71'inci dakikada Mbappe ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla puanını 82'ye çıkartan Paris ekibi, Lille'in ardından ligi ikinci sırada tamamladı.
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