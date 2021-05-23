Burak attı Lille şampiyon oldu! Fransa 'Kral'ı konuşuyor

PSG'NİN GALİBİYETİ YETMEDİ

Haftanın diğer maçında ise PSG, deplasmanda Brest ile karşılaştı. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan ve Lille'nin puan kaybını bekleyen PSG, 19'uncu dakikada Neymar'la penaltıdan yararlanamadı. Konuk ekip, 37'nci dakikada Faivre'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. PSG, 71'inci dakikada Mbappe ile farkı 2'ye çıkardı ve mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla puanını 82'ye çıkartan Paris ekibi, Lille'in ardından ligi ikinci sırada tamamladı.

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