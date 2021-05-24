24 Mayıs 2021, Pazartesi
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İspanyol devi Atletico Madrid Fenerbahçeli Berke Özer'e talip!

'de flaş transfer gelişmesi... ’in radarına giren kaleci ’in bonservis bedeli belli oldu. Sarı-Lacivertli yönetim 21 yaşındaki file bekçisi için kapıyı 10 milyon Euro’dan açacak.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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İspanyol devi Atletico Madrid Fenerbahçeli Berke Özer'e talip!

Sezonu 'nde takımında geçiren 21 yaşındaki file bekçisi 'in talipleri her geçen gün artıyor. Berke Özer'in en öneli talibi ise devi . Atletico Madrid'li yetkililerin yönetimi ile temasa geçtiği ve fiyat istediği de gelen haberler arasında. Sarı-Lacivertli kurmaylar ise Berke Özer için adeta tok satıcıyı oynuyor!

Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Fenerbahçe'den Atletico Madrid'li yetkililerin indirim istediğini ancak başka kulüplerin de devreye girmesiyle İspanyol ekibinin bu rakamı kabul etme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

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