Beşiktaş'a İngiltere'den güzel haber! Şampiyonlar Ligi...
Süper Lig 2020-21 sezonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kaldıran Beşiktaş'a bir güzel haber de İngiltere'den geldi. Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılma hakkı kazandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA SPOR HABERİ... İngiltere Premier Lig'in son haftasında oynanan maçların ardından Chelsea ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.
Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.
Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.
Beşiktaş, direkt katılım hakkı sonrası sosyal medyandan paylaşımda bulunarak, "Savaştık, kazandık! Alnının akıyla, bileğinin hakkıyla şampiyon sensin" notunu düştü.
Siyah beyazlılar Galatasaray ile aynı puanda sezonu tamamlamı averajla şampiyonluğu kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise Antalyaspor'u yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamaladı.
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