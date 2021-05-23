23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'a İngiltere'den güzel haber! Şampiyonlar Ligi...

Beşiktaş'a İngiltere'den güzel haber! Şampiyonlar Ligi...

Süper Lig 2020-21 sezonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kaldıran 'a bir güzel haber de 'den geldi. 'nin 'i 4. bitirmesinin ardından Beşiktaş, gruplarına direkt katılma hakkı kazandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
ABONE OL
Beşiktaş'a İngiltere'den güzel haber! Şampiyonlar Ligi...

SON DAKİKA SPOR HABERİ... 'in son haftasında oynanan maçların ardından ilk 4'te kaldı ve Beşiktaş, 'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Son haftada ilk 4 için mücadele veren Leicester City evinde Tottenham'a 4-2 yenilince, Chelsea Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen averajla sezonu 4. sırada tamamladı.

Son maçlar öncesinde ilk 4 sıra dışında kalıp Şampiyonlar Ligi finalinde 'yi yenerek kupaya doğrudan gitme ihtimali olan Chelsea, bu durumda Beşiktaş'ın ön eleme oynamasına neden olabilecekti.

, direkt katılım hakkı sonrası sosyal medyandan paylaşımda bulunarak, "Savaştık, kazandık! Alnının akıyla, bileğinin hakkıyla şampiyon sensin" notunu düştü.

Siyah beyazlılar Galatasaray ile aynı puanda sezonu tamamlamı averajla şampiyonluğu kazanmıştı. finalinde ise Antalyaspor'u yenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri sezonu çifte kupayla tamaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA