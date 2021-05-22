Yılport Samsunspor - Altınordu maçı CANLI anlatım izle! Altay'ın rakibi kim olacak?
Süper Lig için son finalist belli oluyor. İstanbulspor'u eleyen Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, bu akşam saat 21'de başlayan Yılport Samsunspor - Altınordu maçının galibiyle karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Yılport Samsunspor, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Altınordu'yu ağırlıyor. Taraftarlar kritik mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER
Yılport Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.
Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.
Altınordu ile Yılport Samsunspor, yarı finalin ilk maçında İzmir'de karşı karşıya gelmişti.
Normal sezonu üçlü averaj sonucu 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti evinde tersine çevirmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez play-offta mücadele eden Altınordu ise evinde kazandığı avantajı koruyarak finale yükselme peşinde.
Yarı finalin diğer maçında saat 18'de İstanbulspor, Altay'ı konuk etti. İlk maçı evinde 3-2 kazanan İzmir ekibi, deplasmanda da rakibi tek golle mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli yönetimizdeki Altay, Süper Lig için ilk finalist oldu.
SÜPER LİG'E ÇIKACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR
TFF 1. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
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