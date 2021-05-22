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Haberler Spor Haberleri Yılport Samsunspor - Altınordu maçı CANLI anlatım izle! Altay'ın rakibi kim olacak?

Yılport Samsunspor - Altınordu maçı CANLI anlatım izle! Altay'ın rakibi kim olacak?

için son finalist belli oluyor. 'u eleyen yönetimindeki Altay, bu akşam saat 21'de başlayan Yılport - Altınordu maçının galibiyle karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Yılport Samsunspor, 1-0 yenildiği maçın rövanşında Altınordu'yu ağırlıyor. Taraftarlar kritik mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Yılport Samsunspor - Altınordu maçı CANLI anlatım izle! Altay'ın rakibi kim olacak?

CANLI | Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Taraftarlar Yılport Samsunspor - Altınordu maçını ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden takip edebilirler.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLAYACAĞI 11'LER

Yılport Samsunspor: Nurullah, Erkam, Veli, Boli, Mücahit, Djedje, Savicevic, Gökhan, Yasin, Hamroun, Nadir.

Altınordu: Erhan, Yusuf, Sinan, Kahraman, Rahmi Oğulcan, Furkan, Metehan, Recep, Ahmet, Enis.

Altınordu ile Yılport Samsunspor, yarı finalin ilk maçında İzmir'de karşı karşıya gelmişti.

Normal sezonu üçlü averaj sonucu 3. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, ilk maçta aldığı 1-0'lık mağlubiyeti evinde tersine çevirmeyi hedefliyor. Tarihinde ilk kez play-offta mücadele eden Altınordu ise evinde kazandığı avantajı koruyarak finale yükselme peşinde.

Yarı finalin diğer maçında saat 18'de İstanbulspor, Altay'ı konuk etti. İlk maçı evinde 3-2 kazanan İzmir ekibi, deplasmanda da rakibi tek golle mağlup etmeyi başardı. Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli yönetimizdeki Altay, için ilk finalist oldu.

SÜPER LİG'E ÇIKACAK SON TAKIM BELLİ OLUYOR

. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Altay finale yükseldi ALTAY FİNALE YÜKSELDİ

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