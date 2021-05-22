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İspanya'da LaLiga'nın şampiyonu belli oldu! Ne Barcelona ne de Real Madrid...

1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 38. haftasında deplasmanda Real 'i 2-1 yenen Madrid, şampiyonluğa ulaştı. Madrid ekibi, 7 yıl aranın ardından tarihinin 11. şampiyonluğunu elde etti.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021
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İspanya'da LaLiga'nın şampiyonu belli oldu! Ne Barcelona ne de Real Madrid...

Madrid, 7 yıl aranın ardından tarihinin 11. şampiyonluğunu ilan etti.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesine lider giren , Real 'in konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan , 18. dakikada Oscar Plano'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 57. dakikada Angel Correa ve 67. dakikada Luis Suarez'in ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla ligi 86 puanla zirvede tamamlayan Atletico Madrid, 7 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.

Sahasında Atletico'ya 2-1 mağlup olan Valladolid ise 31 puanda kaldı ve sezonu 17. sırada tamamlayarak bi alt lige düştü.

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