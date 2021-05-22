Hedef Süper Lig! İstanbulspor 0-1 Altay (MAÇ SONUCU ÖZET)
Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkacak olan son takım belli oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden İstanbulspor, sahasında İzmir temsilcisi Altay'ı konuk etti. Saat 18'de başlayan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazanarak finale yükseldi. Altay, finalde Samsunspor-Altınordu maçının galibiyle karşılacak, kazanan takım ise Süper Lig'e yükselecek.
SON DAKİKA SPOR HABERİ | TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altay, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final mücadelesi, 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Altay ile İstanbulspor rövanş karşılaşmasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. Konuk ekip Altay, 85. dakikada Deniz Kadah ile 1-0 öne geçti.
Maçta başka gol olmadı ve Altay sahadan galip ayrıldı.
İlk maçta da rakibini 3-2 mağlup eden Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı İzmir ekibi Altay, finale yükseldi.
Finalde mücadele edecek diğer ekip Yılport Samsunspor - Altınordu karşılaşması sonrası belli olacak.
TFF 1. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Öte yandan İstanbulspor - Altay mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy ile Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tribünden takip etti.
İKİ TAKIMDAN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Ali Yaşar, Wellington Nascimento, Melih Kabasakal, Onur Ergün, Levent Ayçiçek, Uygar Mert Zeybek, Kristal Abazaj, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Leandro Kappel, Andre Poko, Jasmin Scuk, Adrien Regattin, Erhan Çelenk, Marco Paixao
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