Hedef Süper Lig! İstanbulspor 0-1 Altay (MAÇ SONUCU ÖZET)

Öte yandan İstanbulspor - Altay mücadelesini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy ile Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tribünden takip etti.