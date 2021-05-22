Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | A Spor CANLI maç izle
Almanya Bundesliga'da 34. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. A Spor ekranından şifresiz ve canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirsiniz.
CANLI | Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.
Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. A Spor ekranından CANLI yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho
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