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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | A Spor CANLI maç izle

'da 34. hafta karşılaşmasında sahasında 'i konuk ediyor. ekranından şifresiz ve canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzerinden de izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | A Spor CANLI maç izle

CANLI | Almanya Bundesliga'da son haftaya girildi. 34. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.

Ev sahibi ekipte hedef kazanarak ligi 3. sırada bitirmek. Konuk Leverkusen'in ise ligi 6. sırada bitirmesi kesinleşti. A Spor ekranından CANLI yayınlanan bu zorlu 90 dakikayı, ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.



İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Schulz, Akanji, Piszczek, Delaney, Dahoud, Reus,Brandt, Reinier, Emre Can, Haaland

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Dragovic, Bender, Wendell, Kerem, Amiri, Aranguiz, Gray, Bellerabi, Paulinho

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