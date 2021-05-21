Fener'e Sırp stoper! Nicola Maksimovic'e resmi teklif
Fenerbahçe yeni sezonun şampiyon takımını oluşturmak için paçaları sıvadı. Savunmanın göbeğinde Attila Szalai’ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nicola Maksimovic’e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.
Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan Fenerbahçe'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi.
Savunmanın göbeğinde Attila Szalai'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, Napoli ile olan sözleşmesi sona eren Nicola Maksimovic'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok Avrupa kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.
FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL
Maksimovic'i teknik patron Emre Belözoğlu'nun da çok istediği gelen haberler arasında.
29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nicola Maksimovic, 25 kez Sırbistan Mili Takım formasını sırtına geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için Fener'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor.
NAPOLİ SERVET ÖDEMİŞTİ
Napoli kulübü 2017 yılında Nicola Maksimovic için Torino kulübüne 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Bu transfer o dönem Avrupa basınında fazlasıyla ses getirmişti.
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