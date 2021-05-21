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Fener'e Sırp stoper! Nicola Maksimovic'e resmi teklif

yeni sezonun şampiyon takımını oluşturmak için paçaları sıvadı. Savunmanın göbeğinde ’ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, ile olan sözleşmesi sona eren ’e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021
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Fener'e Sırp stoper! Nicola Maksimovic'e resmi teklif

Yeni sezonda 7 yıllık şampiyonluk hasretine son vermekte kararlı olan 'den çok önemli bir transfer hamlesi geldi.

Savunmanın göbeğinde 'ye 1. sınıf bir partner arayan Fenerbahçe, ile olan sözleşmesi sona eren 'e teklif yaptı. Sırp stopere 4 yıl için 10 milyon Euro garanti para teklif edilmesine karşın birçok kulübü Sırp futbolcunun peşinde olduğu ifade edildi.

FİZİĞİNE GÖRE HİÇ AĞIR DEĞİL
Maksimovic'i teknik patron 'nun da çok istediği gelen haberler arasında.

29 yaşında ve 1.93 boyunda olan Maksimovic'in hava toplarındaki başarısının yanında fiziğine göre ağır bir oyuncu olmaması da kendisini cazip kılıyor. Nicola Maksimovic, 25 kez formasını sırtına geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Sırp stoper için 'in en cazip teklifi yapan kulüp olduğu ifade ediliyor.

Maksimovic'in gelmesi halinde ve 'ın gönderilmesine gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

NAPOLİ SERVET ÖDEMİŞTİ
Napoli kulübü 2017 yılında Nicola Maksimovic için kulübüne 21 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti. Bu transfer o dönem Avrupa basınında fazlasıyla ses getirmişti.

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