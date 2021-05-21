Larin'in transferi büyük önem taşıyor! Beşiktaş'ta 3 yıldızın kaderi Larin'e bağlı
Beşiktaş'ta şampiyon kadronun temel taşlarının kalması Larin'e bağlı. Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen Kanadalı golcü Cyle Larin’den 20 milyon Euro gelir bekliyor. Kartal bu satışla Valentine Rosier, Rachid Ghezzal ve Vincent Aboubakar'a kaynak yaratacak.
Beşiktaş transfer stratejisini Cyle Larin'in satışı üzerine belirledi.
Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz takımlarından Cyle Larin için teklif gelmişti. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın şampiyonluk yolunda kayıp vermemek için bu satışa onay vermemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim devre arası reddettiği teklif için bu kez menajerlere haber gönderdi… Kartal, 20 milyon Euro gelir bekliyor.
ELİ BİR HAYLİ GÜÇLENECEK
Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız Cyle Larin'i hedeflediği rakama sattığı taktirde kiralık oyuncularını da elinde tutacak. Valentin Rosier'in ve Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak isteyen Beşiktaş böylece hedefine daha kolay ulaşabilecek. Sergen Yalçın da yönetime destek veriyor.
ZAM TALEBİNE CEVAP VERECEK
Beşiktaş, Cyle Larin'in satışıyla maaşına zam isteyen Aboubakar'ı da ikna etmek için zorlanmayacak... Kartal, 3 yıldız oyuncusunun transferinde de maddi anlamda rahata erecek.
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