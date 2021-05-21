21 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Larin'in transferi büyük önem taşıyor! Beşiktaş'ta 3 yıldızın kaderi Larin'e bağlı

Larin'in transferi büyük önem taşıyor! Beşiktaş'ta 3 yıldızın kaderi Larin'e bağlı

'ta şampiyon kadronun temel taşlarının kalması Larin'e bağlı. Beşiktaş, ekiplerinin gözdesi haline gelen Kanadalı golcü ’den 20 milyon Euro gelir bekliyor. Kartal bu satışla , ve Vincent 'a kaynak yaratacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 21.05.2021
ABONE OL
Larin'in transferi büyük önem taşıyor! Beşiktaş'ta 3 yıldızın kaderi Larin'e bağlı

Beşiktaş transfer stratejisini 'in satışı üzerine belirledi.

Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezonun devre arasında takımlarından Cyle Larin için teklif gelmişti. Ancak yönetim ve şampiyonluk yolunda kayıp vermemek için bu satışa onay vermemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim devre arası reddettiği teklif için bu kez menajerlere haber gönderdi… Kartal, 20 milyon Euro gelir bekliyor.

ELİ BİR HAYLİ GÜÇLENECEK


Siyah-Beyazlılar, Kanadalı yıldız Cyle Larin'i hedeflediği rakama sattığı taktirde kiralık oyuncularını da elinde tutacak. 'in ve 'ın bonservisini almak isteyen böylece hedefine daha kolay ulaşabilecek. Sergen Yalçın da yönetime destek veriyor.

ZAM TALEBİNE CEVAP VERECEK
Beşiktaş, Cyle Larin'in satışıyla maaşına zam isteyen 'ı da ikna etmek için zorlanmayacak... Kartal, 3 yıldız oyuncusunun transferinde de maddi anlamda rahata erecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA