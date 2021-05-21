Larin'in transferi büyük önem taşıyor! Beşiktaş'ta 3 yıldızın kaderi Larin'e bağlı

Siyah-Beyazlılar'a geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz takımlarından Cyle Larin için teklif gelmişti. Ancak yönetim ve Sergen Yalçın şampiyonluk yolunda kayıp vermemek için bu satışa onay vermemişti. Siyah-Beyazlı Yönetim devre arası reddettiği teklif için bu kez menajerlere haber gönderdi… Kartal, 20 milyon Euro gelir bekliyor.